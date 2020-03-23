Коронавирус. В оккупированном Крыму зафиксирован первый случай

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Во временно оккупированном Крыму зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают Крым. Реалии.

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По сообщению оккупантов, на полуострове выявлено 37 человек, которые контактировали с жителем Крыма, у которого подтвердился диагноз "коронавирус", из них пять – близкие родственники.

Некоторых изолировали в медучреждения, другие находятся на дому.

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На утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 подтвержденных случая.

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