Коронавирус. В оккупированном Крыму зафиксирован первый случай

Во временно оккупированном Крыму зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают Крым. Реалии.
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По сообщению оккупантов, на полуострове выявлено 37 человек, которые контактировали с жителем Крыма, у которого подтвердился диагноз "коронавирус", из них пять – близкие родственники.
Некоторых изолировали в медучреждения, другие находятся на дому.
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