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Коронавирус. В оккупированном Крыму зафиксирован первый случай

Коронавирус. В оккупированном Крыму зафиксирован первый случай - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
23.03.2020, 15:05

С инфицированным общались 37 человек, из них пять - близкие родственники

Во временно оккупированном Крыму зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают Крым. Реалии.

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По сообщению оккупантов, на  полуострове выявлено 37 человек, которые контактировали с жителем Крыма, у которого подтвердился диагноз "коронавирус", из них пять – близкие родственники.

Некоторых изолировали в медучреждения, другие находятся на дому.

  • 19 марта Постоянное представительство Украины при ООН заявило, что ответственность за угрозу распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во временно оккупированном  Крыму сейчас полностью - на России.

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Арина Толина
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