Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РФ ответственна за распространение коронавируса в Крыму - миссия Украины в ООН

РФ ответственна за распространение коронавируса в Крыму - миссия Украины в ООН - Фото
Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)
19.03.2020, 10:33

В миссии ООН подчеркнули, что РФ должна информировать международное сообщество о мерах, принимаемых для борьбы с COVID-19 на украинском полуострове

Ответственность за угрозу распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во временно оккупированном  Крыму сейчас полностью - на России. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В соответствии с IV Женевской конвенцией Россия как оккупирующее государство должна обеспечить достаточную гигиену и медицинскую помощь жителям Крыма. Россия должна информировать международное сообщество о мерах, принимаемых для борьбы с распространением COVID19 в оккупированном Крыму", - отмечается в сообщении.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта карантинные меры были усилены: перечень ограничений.
  • 17 марта стало известно, что в аптеках Луганска нет медмасок и бинтов, транспорт и школы продолжают работать.
  • 19 марта омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за прошлую неделю на территории ОРДЛО 91 человек обратились к врачам с подозрением на пневмонию, при этом тесты на коронавирсную инфекцию COVID-19 отсутствуют.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Россия ООН Крым коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 