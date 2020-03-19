РФ ответственна за распространение коронавируса в Крыму - миссия Украины в ООН

Ответственность за угрозу распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во временно оккупированном Крыму сейчас полностью - на России. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.
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"В соответствии с IV Женевской конвенцией Россия как оккупирующее государство должна обеспечить достаточную гигиену и медицинскую помощь жителям Крыма. Россия должна информировать международное сообщество о мерах, принимаемых для борьбы с распространением COVID19 в оккупированном Крыму", - отмечается в сообщении.
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