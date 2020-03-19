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В ОРДЛО 91 человек с подозрением на пневмонию, тестов на COVID-19 нет - Денисова

В ОРДЛО 91 человек с подозрением на пневмонию, тестов на COVID-19 нет - Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.03.2020, 09:36

В ОРДЛО за неделю 600 обращений с симптомами ОРВИ и 91 подозрение на пневмонию, тесты на COVID-19 отсутствуют, сообщила омбудсмен Людмила Денисова

За прошлую неделю на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей 91 человек обратился к врачам с подозрением на пневмонию, при этом тесты на коронавирсную инфекцию COVID-19 отсутствуют. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на местных правозащитников.

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По информации Восточной правозащитной группы, рассказала Денисова, в ОРДЛО более 600 человек за прошлую неделю обратились к врачам с симптомами ОРВИ, у 91 подозревают пневмонию. Аналогичная информация по Крыму отсутствует.

Из-за того, что в ОРДЛО нет тестов на коронавирус, врачи не могут установить этиологию пневмонии.

Денисова призвала международные гуманитарные организации, у которых есть доступ в ОРДЛО, обратить внимание на ситуацию и помочь с обеспечением тестами, медпрепаратами, средствами личной защиты, а также провести информационную кампанию среди населения о борьбе с коронавирусом.

  • 13 марта секретарь СНБО Алексей Данилов завил, что в ОРДЛО распространяется коронавирус.
  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.

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Денис Юдин
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Людмила Денисова ордло коронавирус COVID-19
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