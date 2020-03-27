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В больницах временно оккупированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся 1447 человек, из них у 1039 пациентов – пневмония. Об этом сообщают Крым. Реалии.

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На украинском полуострове подтверждены семь случаев заражения коронавирусом COVID-19, под наблюдением медиков находятся 1500 человек. В Севастополе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции под меднаблюдением - 1767 человек.

В больницах отменили все плановые операции и приемы у врачей до улучшения ситуации с коронавирусом.

Оккупанты потребовали усилить мониторинг за крымчанами, которые заезжают на полуостров через админграницу с Херсонской областью.

Доктор Евгений Комаровский отмечал, что пневмония бывает двух видов и может вызываться бактериями или вирусами. По его словам, вирус гриппа или коронавируса не задерживается в верхних дыхательных путях, попадает в легкие и вызывает воспалительный процесс. Возникает вирусная пневмония.

19 марта П тветственность за угрозу распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во временно оккупированном Крыму сейчас полностью - на России. остоянное представительство Украины при ООН заявило , что о

Крыму зафиксировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID -19. 23 марта в

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине зафиксированы 196 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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