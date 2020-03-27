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В оккупированном Крыму с пневмонией госпитализировали более 1000 человек

В оккупированном Крыму с пневмонией госпитализировали более 1000 человек - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.03.2020, 06:40

На украинском полуострове подтверждены семь случаев COVID-19

В больницах временно оккупированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся 1447 человек, из них у 1039 пациентов – пневмония. Об этом сообщают Крым. Реалии.

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На украинском полуострове подтверждены семь случаев заражения коронавирусом COVID-19, под наблюдением медиков находятся 1500 человек. В Севастополе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции под меднаблюдением - 1767 человек.

В больницах отменили все плановые операции и приемы у врачей до улучшения ситуации с коронавирусом.

Оккупанты потребовали усилить мониторинг за крымчанами, которые заезжают на полуостров через админграницу с Херсонской областью.

Доктор Евгений Комаровский отмечал, что пневмония бывает двух видов и может вызываться бактериями или вирусами. По его словам, вирус гриппа или коронавируса не задерживается в верхних дыхательных путях, попадает в легкие и вызывает воспалительный процесс. Возникает вирусная пневмония. 

  • 19 марта Постоянное представительство Украины при ООН заявило, что ответственность за угрозу распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во временно оккупированном  Крыму сейчас полностью - на России.
  • 23 марта в Крыму зафиксировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • По состоянию на 22:00 26 марта в Украине зафиксированы 196 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. 

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

 

Арина Толина
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Крым пневмония коронавирус COVID-19
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