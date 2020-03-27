В оккупированном Крыму с пневмонией госпитализировали более 1000 человек

В больницах временно оккупированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся 1447 человек, из них у 1039 пациентов – пневмония. Об этом сообщают Крым. Реалии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На украинском полуострове подтверждены семь случаев заражения коронавирусом COVID-19, под наблюдением медиков находятся 1500 человек. В Севастополе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции под меднаблюдением - 1767 человек.
В больницах отменили все плановые операции и приемы у врачей до улучшения ситуации с коронавирусом.
Оккупанты потребовали усилить мониторинг за крымчанами, которые заезжают на полуостров через админграницу с Херсонской областью.
Доктор Евгений Комаровский отмечал, что пневмония бывает двух видов и может вызываться бактериями или вирусами. По его словам, вирус гриппа или коронавируса не задерживается в верхних дыхательных путях, попадает в легкие и вызывает воспалительный процесс. Возникает вирусная пневмония.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE