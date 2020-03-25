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Коронавирус. Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев: фото

Коронавирус. Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев: фото - Фото
Фото: twitter.com/GamanOleksandr
25.03.2020, 07:31

По словам генконсула Александра Гамана, в транзитной зоне аэропорта Стамбул остались около 100 украинцев

Из Стамбула сегодня ночью в Киев вылетели 430 украинцев, которые не смогли вернуться домой до закрытия границ. Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман в Twitter.

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"Ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбул находится около 100 украинцев", - отметил генконсул.

Украинцы в аэропорту Стамбула: фото

Фото: twitter.com/GamanOleksandr

По его словам, Украина продолжает оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения.

Украинцы улетают из Стамбула: фото

Фото: twitter.com/GamanOleksandr

По последним данным, в Турции заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1872 человек, 44 умерли, случаев выздоровления пока не зафиксировано.

  • По состоянию на утро 25 марта, в мире заболели 422 915 человек коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 108 573, умерли 18 915.

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Арина Толина
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