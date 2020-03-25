Коронавирус. Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев: фото

Фото: twitter.com/GamanOleksandr

Из Стамбула сегодня ночью в Киев вылетели 430 украинцев, которые не смогли вернуться домой до закрытия границ. Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман в Twitter.

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"Ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбул находится около 100 украинцев", - отметил генконсул.

Фото: twitter.com/GamanOleksandr

По его словам, Украина продолжает оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения.

Фото: twitter.com/GamanOleksandr

По последним данным, в Турции заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1872 человек, 44 умерли, случаев выздоровления пока не зафиксировано.

По состоянию на утро 25 марта, в мире заболели 422 915 человек коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 108 573, умерли 18 915.

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