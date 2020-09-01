Коронавирус. К концу сентября прогнозируют 3000 заболевших ежедневно - Шмыгаль

Премьер-министр Шмыгаль говорит, что из-за роста заболеваемости коронавирусом к концу сентября больницы могут быть загружены на 80%

К концу сентября в Украине в сутки будут фиксировать по 3000 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Такой прогноз в эфире Сніданок на 1+1 озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня у нас от 2000 до 2500 заболевших каждый день. По расчетам и прогнозам, к концу сентября — началу октября эта цифра возрастет до 3000. Это загрузит больницы более чем на 80%", — сказал он.

По его словам, открывать границы для иностранцев и ослаблять карантин будут, если прирост заболеваемости будет спадать в течение двух недель.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 123 303 заболевших, 57 802 выздоровевших и 2605 умерших. За прошедшие сутки в Украине выявили 2088 заболевших.

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Марк Сировой

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