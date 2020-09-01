Коронавирус. В Украине пятые сутки подряд более 2000 новых случаев COVID-19

C конца прошлой рабочей недели число новых заболевших COVID-19 не снижается

За прошедшие сутки в Украине выявили 2088 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2141), при этом сделано в два раза больше тестов. Об этом говорят данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

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Среди заболевших 104 ребенка и 101 медик. Госпитализирован 391 пациент.

За сутки скончались 48 человек (днем ранее – 30), зафиксировано 688 выздоровевших (днем ранее — 380).

За этот период сделано 42 068 тестов (днем ранее - 18 162). По методу ПЦР, который выявляет заболевших, сделано 22 627 тестов (днем ранее – 14 109), по методу ИФА (выявляет как заболевших, так и переболевших) — 19 441 (днем ранее – 4053).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 123 303 заболевших, 57 802 выздоровевших и 2605 умерших.

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Денис Юдин

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