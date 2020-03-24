Коронавирус. Киевские медики получат 29 автомобилей из автопарка Верховной Рады

Фото: пресс-центр Верховной Рады

В Киеве больницы получат от Верховной Рады еще 25 автомобилей для нужд медиков, которые противостоят эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщил пресс-центр Рады в Facebook.

Ранее парламент передал медикам четыре авто.

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"Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде", - отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Автомобили поступят на баланс Александровской клинической больницы, городских больниц №1, 2, 4, 9, детской инфекционной больницы и городского репродуктивного центра Киева.

Решение Рады поддержали собственники АЗС: на нужды больниц будет передано более 40 000 литров горючего.

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С 16 марта предприниматели начали поставлять аппараты ИВЛ в украинские больницы.

23 марта глава УГКЦ заявил, что церковь готова отдать все храмы под больницы.

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