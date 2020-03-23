Коронавирус. УГКЦ готова отдать все храмы под больницы

Глава УГКЦ Святослав (фото - ugcc.tv)

Украинская греко-католическая церковь готова в случае эпидемии коронавируса COVID -19 в Украине передать все свои храмы для нужд медиков, где священники вместе с врачами будут спасать людей. Об этом заявил глава УГКЦ Святослав во время литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова, сообщает Департамент информации УГКЦ.

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"Если будет нужно, все церковное пространство станет госпиталями, где мы вместе с вами (врачами, - ред.) будем спасать человеческие жизни",- отметил глава УГКЦ Святослав.

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Он напомнил, что во времена Майдана греко-католические храмы, монастыри открылись, стали больницами и подпольными госпиталями.

Глава УГКЦ также обратился к состоятельным людям, крупному, малому и среднему бизнесу с призывом вложить деньги в спасение и защиту людей от эпидемии.

"Я призываю вас вложить ваши деньги в лучшую инвестицию - спасение и защиту человеческой жизни. Если вы сегодня почувствуете социальную ответственность бизнеса, будьте уверены, свои проценты вы получите", - подчеркнул он.

Православная церковь Украины рекомендовала поклоны перед иконами вместо целования и другие меры на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 12 марта

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