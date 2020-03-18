Коронавирус. Комаровский объяснил, нужно ли гулять с детьми

Комаровский Евгений Фото: facebook/Евгений Комаровский

С детьми можно гулять на улице при определенных условиях, лучше всего в парках или лесу, где немноголюдно. Об этом сегодня сообщил доктор Евгений Комаровский, который известен советами в интернете, у себя в Facebook.

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"Можно (гулять, - ред.), при следующих условиях: во время прогулки вы не контактируете с другими людьми; дети общаются небольшими группами (до пяти человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию", - отметила Комаровский.

Он напомнил, что нужно знать, как правильно открывать двери, нажимать кнопки лифта, иметь при себе санитайзер.

"Лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда. Именно сейчас взрослые вполне могут кооперироваться, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла выспаться и отдохнуть", - уточнил он.

Комаровский обратил внимание, что дети, лишенные свежего воздуха, "дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии, что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой".

Он уточнил, что это мнение частного лица, "основанное на некотором знании медицины, а также на здравом смысле".

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