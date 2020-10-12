Коронавирус менее всего распространен в Кировоградской области – МОЗ
Показатели заболеваемости COVID-19 по-прежнему превышены почти во всех областях Украины
На 12 октября к ослаблению карантина остается готовой только одна область – Кировоградская. Остальные 23 области и Киеве являются регионами со значительным распространением коронавируса, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
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Максимальный показатель заболеваемости за 14 дней зафиксирован в Сумской области (326,1), минимальный – в Кировоградской (26,7) при пороговом значении до 40 заболевших на 100 000 человек.
Кроме того, в течение последних пяти дней загруженность коек в больницах первой волны превышала граничные 50% в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой Черкасской и Черниговской областях, а также в столице.
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- 9 октября 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Киеву, Харькову и Сумам самостоятельно усиливать карантин.
- В тот же день нардеп фракции Слуга народа и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине могут ввести карантин выходного дня.
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