Коронавирус менее всего распространен в Кировоградской области – МОЗ

Показатели заболеваемости COVID-19 по-прежнему превышены почти во всех областях Украины

На 12 октября к ослаблению карантина остается готовой только одна область – Кировоградская. Остальные 23 области и Киеве являются регионами со значительным распространением коронавируса, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

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Максимальный показатель заболеваемости за 14 дней зафиксирован в Сумской области (326,1), минимальный – в Кировоградской (26,7) при пороговом значении до 40 заболевших на 100 000 человек.

Кроме того, в течение последних пяти дней загруженность коек в больницах первой волны превышала граничные 50% в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой Черкасской и Черниговской областях, а также в столице.

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Дарья Мостовая

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