Шмыгаль предложил Киеву, Харькову и Сумам самостоятельно усиливать карантин
"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий..." – сказал премьер
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти Киева, Харькова и Сум самостоятельно усилить карантин для предотвращения распространения COVID-19. Об этом он сказал на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Кабмина.
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"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", – сказал Шмыгаль.
По результатам заседания премьер поручил главам областных и Киевской городской администраций до 30 октября обеспечить подачей кислорода койко-места.
Также Шмыгаль дал поручение Минздраву отработать варианты развертывания дополнительных койко-мест вне больниц.
Кроме того сообщается, что МОЗ прорабатывает возможные изменения в постановление № 641 об усилении мер адаптивного карантина.
- 8 октября в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5397), среди них 320 детей и 284 медиков. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.
- Во многих городах заканчиваются места в больницах. В Харькове, по сообщениям местных властей, заполненность койко-мест достигла 100%. В Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 уже более 70%.
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