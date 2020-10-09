Шмыгаль предложил Киеву, Харькову и Сумам самостоятельно усиливать карантин

"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий..." – сказал премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти Киева, Харькова и Сум самостоятельно усилить карантин для предотвращения распространения COVID-19. Об этом он сказал на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", – сказал Шмыгаль.

По результатам заседания премьер поручил главам областных и Киевской городской администраций до 30 октября обеспечить подачей кислорода койко-места.

Также Шмыгаль дал поручение Минздраву отработать варианты развертывания дополнительных койко-мест вне больниц.

Кроме того сообщается, что МОЗ прорабатывает возможные изменения в постановление № 641 об усилении мер адаптивного карантина.

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Вадим Ребрина

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