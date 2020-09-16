Коронавирус. Минздрав: В зеленой карантинной зоне остаются пять областей — список

Остальные области страны, а также Киев к ослаблению карантина пока не готовы

На 16 сентября широкое распространение COVID по-прежнему наблюдается в 19 областях и Киеве. Еще пять областей пока остаются в зеленой зоне, среди них — Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская, сообщает Министерство здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во всех регионах проводится достаточное количество тестов.

Больше всего койко-мест в больницах первой волны имеется во Львовской (2585), Днепропетровской областях (2383), а также в столице Украины (2213).

По заболеваемости на на 100 000 человек за 14 дней порог превышен в 19 областях и Киеве, а по загруженности коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, в столице и 11 областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой.

Самый высокий уровень заболеваемости пока держится в Тернопольской области

Нажмите, чтобы увеличить:

Читайте также: Уменьшение в разы. Как коронавирус повлиял на продажу железнодорожных билетов: инфографика

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.