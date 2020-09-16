Коронавирус. Минздрав: В зеленой карантинной зоне остаются пять областей — список
Остальные области страны, а также Киев к ослаблению карантина пока не готовы
На 16 сентября широкое распространение COVID по-прежнему наблюдается в 19 областях и Киеве. Еще пять областей пока остаются в зеленой зоне, среди них — Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская, сообщает Министерство здравоохранения.
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Во всех регионах проводится достаточное количество тестов.
Больше всего койко-мест в больницах первой волны имеется во Львовской (2585), Днепропетровской областях (2383), а также в столице Украины (2213).
По заболеваемости на на 100 000 человек за 14 дней порог превышен в 19 областях и Киеве, а по загруженности коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, в столице и 11 областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой.
Самый высокий уровень заболеваемости пока держится в Тернопольской области
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- 1 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин, вероятно, продлят и после октября, но он не будет жестким.
- С 14 сентября в Украине начали действовать новые карантинные зоны, Киев оказался в оранжевой.
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