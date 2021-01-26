Коронавирус. Новых заболевших меньше 3000, количество тестов выросло в два раза
Вчера, 25 января, в Украине выявили 2 779 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 516), выздоровели 12 538 пациентов (сутками ранее – 5 783). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 95 детей и 175 медиков. Госпитализирован 891 пациент (сутками ранее – 1 166).
Скончались 133 заболевших (сутками ранее – 63).
Официально за 25 января сделано 32 030 тестов на коронавирус (13 962 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 16 589, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 441.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 197 107 заболевших COVID-19. 965 835 из них выздоровели, 22 057 – умерли. Проведено более 6,1 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 375 новых случаев;
Запорожская – 276;
Ивано-Франковская – 255;
Одесская – 211;
Харьковская – 207;
Черновицкая – 192;
Львовская – 167;
Черкасская – 122;
Днепропетровская – 108;
Закарпатская – 103;
Полтавская – 100;
Тернопольская – 95;
Волынская – 93;
Ровенская – 81;
Киевская – 78;
Луганская – 56;
Винницкая – 53;
Донецкая – 46;
Сумская – 37;
Херсонская – 37;
Николаевская – 30;
Житомирская – 20;
Кировоградская – 17;
Хмельницкая – 15;
Черниговская – 5.
- Вчера, 25 января, в Украине закончился жесткий карантин, но остались декабрьские ограничения.
- Президент Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале.
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