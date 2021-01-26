Коронавирус. Новых заболевших меньше 3000, количество тестов выросло в два раза

Вчера, 25 января, в Украине выявили 2 779 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 516), выздоровели 12 538 пациентов (сутками ранее – 5 783). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 95 детей и 175 медиков. Госпитализирован 891 пациент (сутками ранее – 1 166).

Скончались 133 заболевших (сутками ранее – 63).

Официально за 25 января сделано 32 030 тестов на коронавирус (13 962 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 16 589, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 441.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 197 107 заболевших COVID-19. 965 835 из них выздоровели, 22 057 – умерли. Проведено более 6,1 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 375 новых случаев;

Запорожская – 276;

Ивано-Франковская – 255;

Одесская – 211;

Харьковская – 207;

Черновицкая – 192;

Львовская – 167;

Черкасская – 122;

Днепропетровская – 108;

Закарпатская – 103;

Полтавская – 100;

Тернопольская – 95;

Волынская – 93;

Ровенская – 81;

Киевская – 78;

Луганская – 56;

Винницкая – 53;

Донецкая – 46;

Сумская – 37;

Херсонская – 37;

Николаевская – 30;

Житомирская – 20;

Кировоградская – 17;

Хмельницкая – 15;

Черниговская – 5.

Вчера, 25 января, в Украине закончился жесткий карантин, но остались декабрьские ограничения.

Президент Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале.

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Денис Юдин

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