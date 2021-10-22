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Коронавирус. Полиция провела 2000 проверок на транспорте

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 15:44
Коронавирус. Полиция провела 2000 проверок на транспорте - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

21 октября на автоперевозчиков составили десять административных протоколов за нарушения правил карантина, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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На автотранспорте провели более 1800 рейдов, на железнодорожных вокзалах – почти 200.

На перевозчиков автомобильного транспорта составили десять админпротоколов: четыре – в Черновицкой области, три – в Черниговской, по одному – в Днепропетровской, Львовской и Херсонской.

Материалы будут переданы в суд. Штраф предусмотрен в размере 34 000-170 000 грн.

  • С 21 октября вступили в силу новые ограничения в пассажирских перевозках: пассажиры должны иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса или результат теста.
  • На десяти железнодорожных вокзалах начали делать тесты и прививки от COVID-19.
  • 21 октября люди не смогли выехать из Киева в ряд городов, так как маршрутчики не понимали новых правил, боялись штрафов и не хотели обслуживать пассажиров. На рейсы отказались выходить 45% перевозчиков.

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Виктория Найдёнова
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Нацполиция вакцина прививка карантин коронавирус админштраф COVID-сертификат
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