Коронавирус. Полиция провела 2000 проверок на транспорте
22.10.2021, 15:44
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21 октября на автоперевозчиков составили десять административных протоколов за нарушения правил карантина, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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На автотранспорте провели более 1800 рейдов, на железнодорожных вокзалах – почти 200.
На перевозчиков автомобильного транспорта составили десять админпротоколов: четыре – в Черновицкой области, три – в Черниговской, по одному – в Днепропетровской, Львовской и Херсонской.
Материалы будут переданы в суд. Штраф предусмотрен в размере 34 000-170 000 грн.
- С 21 октября вступили в силу новые ограничения в пассажирских перевозках: пассажиры должны иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса или результат теста.
- На десяти железнодорожных вокзалах начали делать тесты и прививки от COVID-19.
- 21 октября люди не смогли выехать из Киева в ряд городов, так как маршрутчики не понимали новых правил, боялись штрафов и не хотели обслуживать пассажиров. На рейсы отказались выходить 45% перевозчиков.
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