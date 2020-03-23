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Коронавирус. При Киевской горадминистрации открывают волонтерский штаб

Коронавирус. При Киевской горадминистрации открывают волонтерский штаб - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
23.03.2020, 12:07

Штаб волонтеров объединит предпринимателей и общественность в борьбе с COVID-19

Сегодня в столице при Киевской городской администрации начинает работать волонтерский штаб - его участниками станут предприниматели, представители общественности и киевской власти. Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

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Основными направлениями работы штаба станут:

  • закупка и распространение средств защиты и дезинфекции, масок, аппаратов ИВЛ;
  • строительство и/или расширение временного госпиталя на 10 000 изолированных больных;
  • размещение медработников в отелях, хостелах и квартирах около больниц, а также их развозка;
  • доставка продуктов одиноким и малообеспеченным людям, людям с инвалидностью;
  • помощь в поддержании правопорядка и условий карантина в Киеве;
  • подготовка отчетов о потраченных средствах.

Всех желающих приглашают присоединяться.

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