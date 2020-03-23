Коронавирус. При Киевской горадминистрации открывают волонтерский штаб

Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в столице при Киевской городской администрации начинает работать волонтерский штаб - его участниками станут предприниматели, представители общественности и киевской власти. Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

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Основными направлениями работы штаба станут:

закупка и распространение средств защиты и дезинфекции, масок, аппаратов ИВЛ;

строительство и/или расширение временного госпиталя на 10 000 изолированных больных;

размещение медработников в отелях, хостелах и квартирах около больниц, а также их развозка;

доставка продуктов одиноким и малообеспеченным людям, людям с инвалидностью;

помощь в поддержании правопорядка и условий карантина в Киеве;

подготовка отчетов о потраченных средствах.

Всех желающих приглашают присоединяться.

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20 марта городская администрация Киева приняла решение о введении чрезвычайной ситуации.

21 марта в КГГА опубликовали обновленную схему столичного транспорта для отдельных категорий пассажиров.

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