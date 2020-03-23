Коронавирус. При Киевской горадминистрации открывают волонтерский штаб

Сегодня в столице при Киевской городской администрации начинает работать волонтерский штаб - его участниками станут предприниматели, представители общественности и киевской власти. Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.
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Основными направлениями работы штаба станут:
Всех желающих приглашают присоединяться.
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