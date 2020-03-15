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Коронавирус. Пункты пропуска на Донбассе ограничивают пропуск граждан: детали

Коронавирус. Пункты пропуска на Донбассе ограничивают пропуск граждан: детали - Фото
Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)
15.03.2020, 12:04

В Луганской облгосадминистрации отметили, что сроки верификации продлили, а социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут

С 16 марта пункты пропуска на Донбассе вводят ограничения на две недели на линии разграничения в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сегодня LIGA.net сообщила спикер Лисичанского погранотряда Нелля Доценко.

"Мы не закрываем пункты пропуска, мы будем работать согласно весеннему графику с 07:00 до 18:30, но вводятся определенные ограничения на пропуск лиц", - отметила Доценко.

По ее словам, пропускать будут на подконтрольную Украине территорию граждан, которые имеют прописку в стране или справку переселенца, а на временно оккупированную территорию - только украинцев, которые там проживают (имеют прописку).

Доценко добавила, что иностранцев пропускать не будут.

В Луганской ОГА уточнили, что ежедневно только пункт пропуска Станица Луганская пересекают около 15 000 человек.

"Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания в области не зафиксировано", - подчеркнул глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не нужно волноваться - ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

Собеседники LIGA.net, которые вчера пересекали линию разграничения в Станице Луганской отметили, что очереди в банкоматах были "просто огромные". "У людей паника, все ринулись успеть пересечь (линию разграничения, - ред.), снять деньги и затарится продуктами", - уточнил источник.

  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.
  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.
Арина Толина
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Донбасс станица луганская пункты пропуска
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