Коронавирус. Статистика в Украине 28 марта: 47 новых случаев за сутки, всего 356

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Сегодня, 28 марта, по состоянию на 22:00 в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

Отмечается, что по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в целом подтверждено 356 случаев COVID-19.

В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего в Украине зафиксировано девять летальных случаев от COVID-19. Пять человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 19 человек и достигло 74-х.

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