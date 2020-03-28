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Коронавирус. Статистика в Украине 28 марта: 47 новых случаев за сутки, всего 356

Коронавирус. Статистика в Украине 28 марта: 47 новых случаев за сутки, всего 356 - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
28.03.2020, 22:40

За сутки в Украине подтверждено 47 новых случаев COVID-19, всего по стране зафиксировано 356 заболевших

Сегодня, 28 марта, по состоянию на 22:00 в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

Отмечается, что по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в целом подтверждено 356 случаев COVID-19.

В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего в Украине зафиксировано девять летальных случаев от COVID-19. Пять человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика по распространению коронавируса в Украине (Инфографика: ЦОЗ)

  • Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 19 человек и достигло 74-х.

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Медведева Наталия
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