Коронавирус. Только одна область готова к ослаблению карантина – Минздрав

Только Кировоградская область готова к ослаблению коронавирусного карантина, во всех остальных областях и столице превышен показатель заболеваемости

11 октября в Украине наблюдается значительное распространение COVID-19 в 23 областях и столице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 23 областях и Киеве превышен порог заболеваемости – более 40 человек на 100 000 населения. Самый высокий показатель по заболеваемости коронавирусом за 14 дней зафиксирован в Сумской области.

Самыми загруженными являются больницы Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областей.

Только в Кировоградской области ситуация с распространением COVID-19 позволяет местным властям ослабить карантин.

5 октября министр здравоохранения Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.

9 октября в Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 составила более 70%, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.