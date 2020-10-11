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Коронавирус. Только одна область готова к ослаблению карантина – Минздрав

11.10.2020, 13:55
Коронавирус. Только одна область готова к ослаблению карантина – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Angelo Carconi/EPA

Только Кировоградская область готова к ослаблению коронавирусного карантина, во всех остальных областях и столице превышен показатель заболеваемости

11 октября в Украине наблюдается значительное распространение COVID-19 в 23 областях и столице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В 23 областях и Киеве превышен порог заболеваемости – более 40 человек на 100 000 населения. Самый высокий показатель по заболеваемости коронавирусом за 14 дней зафиксирован в Сумской области.

Самыми загруженными являются больницы Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областей.

Только в Кировоградской области ситуация с распространением COVID-19 позволяет местным властям ослабить карантин.

Владислав Сердюк
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