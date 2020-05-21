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Коронавирус. Ученые смоделировали развитие эпидемии в Украине - графики

Коронавирус. Ученые смоделировали развитие эпидемии в Украине - графики - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
21.05.2020, 16:23

Ученые из КПИ провели моделирование в нейронной сети: оно показывает спад заболеваемости коронавирусом COVID-19 в ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни ожидается снижение уровня заболеваемости COVID-19, а окончание первой волны эпидемии коронавируса прогнозируется к концу сентября 2020-го. К таким результатам пришли ученые проекта ФОРСАЙТ COVID-19 Киевского политехнического института, которые провели моделирование в многослойной нейронной сети Back Propagation, передает пресс-служба КПИ.

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Они прогнозируют, что в стране в ближайшие пять дней (с 21 по 25 мая) будет снижение скорости распространения инфекции. Прогнозируемое плато по новым инфицированным составляет 300-400 человек в день, выздоровевшим – 300-350.

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Краткосрочный прогноз инфицированных в Украине 

Краткосрочный прогноз выздоровевших в Украине 

По Киеву прогнозируется плато новых инфицированных – 40-50 человек в день, выздоровевших – 20-30.

Краткосрочный прогноз инфицированных в Киеве

Краткосрочный прогноз выздоровевших в Киеве

 

Ученые отмечают, что в течение месяца суточное количество выздоровевших приближается к числу новых больных. Это, по их мнению, свидетельствует о начале спада эпидемии.

Окончание первой волны прогнозируется до конца сентября. В то же время они не исключают, что осенью-зимой может начаться новая волна эпидемии, которая будет с меньшей амплитудой.

В предыдущем краткосрочном прогнозе проекта для отрезка времени с 6 по 20 мая средняя статистическая ошибка составила 1,78% для результатов по Украине и 2,26% - по Киеву.

  • На 08:40 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 607 человек, 579 человек умерли, 6227 пациентов выздоровели. За минувшие сутки зафиксировали 476 новых случая заболевания (сутками ранее - 354), 15 человек умерли (сутками ранее - 16), выздоровели 272 пациента (сутками ранее - 323).

Смотрите также: В ВОЗ предупредили: Коронавирус может вновь ударить по Европе двойной волной

Графики - WDC-Ukraine/КПІ ім. Ігоря Сікорського, "ФОРСАЙТ COVID-19"

Марк Сировой
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