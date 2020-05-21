Коронавирус. В Украине почти 500 новых случаев за сутки, 15 человек умерли

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 272 пациента, но было выявлено 476 новых случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

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На 08:40 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 706 человек, 579 человек умерли, и 6227 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 476 новых случая заболевания (сутками ранее - 354), 15 человек умерли (сутками ранее - 16), выздоровели 272 пациента (сутками ранее - 323).

На амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медика. Госпитализация понадобилась для 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик.

Подключние к аппарату ИВЛ потребовалось для 249 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.

На утро 21 мая в мире заболели 5 087 859 человек, 329 768 пациентов умерли, 2 022 727 – выздоровели.

В Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина , сообщили в Минздраве.

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