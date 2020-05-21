Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Украине почти 500 новых случаев за сутки, 15 человек умерли

Коронавирус. В Украине почти 500 новых случаев за сутки, 15 человек умерли - Фото
Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA
21.05.2020, 08:54

На сегодня коронавирус подтвержден у 19 706 украинцев, 579 пациентов умерли от болезни

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 272 пациента, но было выявлено 476 новых случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 08:40 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 706 человек, 579 человек умерли, и 6227 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 476 новых случая заболевания (сутками ранее - 354), 15 человек умерли (сутками ранее - 16), выздоровели 272 пациента (сутками ранее - 323).

На амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медика. Госпитализация понадобилась для 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик.

Подключние к аппарату ИВЛ потребовалось для 249 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.

  • На утро 21 мая в мире заболели 5 087 859 человек, 329 768 пациентов умерли, 2 022 727 – выздоровели.
  • В Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина, сообщили в Минздраве.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 