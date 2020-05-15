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Коронавирус в интернате. Работники не сразу сообщили о симптомах – Денисова

Коронавирус в интернате. Работники не сразу сообщили о симптомах – Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.05.2020, 21:06

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, работники Дарницкого дома-интерната не сразу сообщили о симптомах COVID-19

Первые симптомы COVID-19 у работника Дарницкого дома-интернета для девушек появились еще на прошлой неделе, однако об этом не проинформировали Министерство социальной политики. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса уполномоченного по правам человека.

"Как выяснилось, первые симптомы заболевания у работника дома-интерната появились еще на прошлой неделе. Однако, эта информация не была доведена до Министерства социальной политики, которое <...> осуществляет ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в местах несвободы. Досадно констатировать, что такая ситуация может носить системный характер по всей территории Украины ", - отметили у омбудсмена.

  • Сегодня в Киеве зафиксирована вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате для девушек. После подтверждения коронавируса у сотрудницы интерната были проведены ПЦР-тесты, оказалось, что заболел 81 человек. Среди них - 53 воспитанницы интерната возрастом от 7 до 35 лет, а также 28 сотрудников. Полиция открыла дело.
  • На утро 15 мая в столице было 2068 подтвержденных случаев COVID-19, 43 человека умерли, 200 выздоровели.
Наталия Медведева
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