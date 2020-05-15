Коронавирус в интернате. Работники не сразу сообщили о симптомах – Денисова

Первые симптомы COVID-19 у работника Дарницкого дома-интернета для девушек появились еще на прошлой неделе, однако об этом не проинформировали Министерство социальной политики. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса уполномоченного по правам человека.
"Как выяснилось, первые симптомы заболевания у работника дома-интерната появились еще на прошлой неделе. Однако, эта информация не была доведена до Министерства социальной политики, которое <...> осуществляет ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в местах несвободы. Досадно констатировать, что такая ситуация может носить системный характер по всей территории Украины ", - отметили у омбудсмена.