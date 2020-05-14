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Коронавирус. В Киеве уже больше 2000 заболевших: данные по регионам - карта

Коронавирус. В Киеве уже больше 2000 заболевших: данные по регионам - карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
14.05.2020, 09:30

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки – в Черновицкой и Харьковской областях. В Киеве число больных коронавирусом превысило 2000

За сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве, где количество зараженных превысило 2000. В Луганской, Херсонской и Полтавской областях – ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в данных, опубликованных системой мониторинга СНБО.

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С начала эпидемии более 2000 больных выявлено в Киеве и Черновицкой областях. Больше 1000 инфицированных – в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях.

Наибольшее количество зараженных за прошедшие сутки выявили в Черновицкой (72) и Харьковской (42) областях. Ни одного случая не выявили в трех областях, хотя вчера таких областей было пять.

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Данные по областям:

Черновицкая - 2516 заболевших (72 новых случая);

Киев - 2012 (52);

Ивано-Франковская - 1166 (22);

Киевская - 1067 (18);

Ровенская - 1062 (17);

Тернопольская - 1033 (5);

Львовская - 904 (34);

Днепропетровская - 781 (8);

Закарпатская - 791 (27);

Одесская - 693 (13);

Харьковская - 713 (41);

Винницкая - 654 (26);

Житомирская - 533 (3);

Волынская - 535 (25);

Кировоградская - 432 (4);

Черкасская - 348 (2);

Запорожская - 347 (16);

Полтавская - 257 (0);

Николаевская - 228 (3);

Хмельницкая - 209 (13);

Херсонская - 165 (0);

Сумская - 158 (1);

Донецкая - 117 (15);

Черниговская - 84 (5);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • 12 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин после 22 мая будет продлен. По словам премьера, Кабмин будет рассчитывать, когда появится возможность вводить каждый из пяти этапов ослабления ограничений.
  • Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшие дни — ключевые в определении следующих этапов смягчения карантина

Смотрите также: Мэрии Днепра и Харькова требуют от Кабмина запустить общественный транспорт

Инфографика - система мониторинга эпидемии коронавируса СНБО

Марк Сировой
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