Коронавирус. В Киеве уже больше 2000 заболевших: данные по регионам - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве, где количество зараженных превысило 2000. В Луганской, Херсонской и Полтавской областях – ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в данных, опубликованных системой мониторинга СНБО.

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С начала эпидемии более 2000 больных выявлено в Киеве и Черновицкой областях. Больше 1000 инфицированных – в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях.

Наибольшее количество зараженных за прошедшие сутки выявили в Черновицкой (72) и Харьковской (42) областях. Ни одного случая не выявили в трех областях, хотя вчера таких областей было пять.

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Данные по областям:

Черновицкая - 2516 заболевших (72 новых случая);

Киев - 2012 (52);

Ивано-Франковская - 1166 (22);

Киевская - 1067 (18);

Ровенская - 1062 (17);

Тернопольская - 1033 (5);

Львовская - 904 (34);

Днепропетровская - 781 (8);

Закарпатская - 791 (27);

Одесская - 693 (13);

Харьковская - 713 (41);

Винницкая - 654 (26);

Житомирская - 533 (3);

Волынская - 535 (25);

Кировоградская - 432 (4);

Черкасская - 348 (2);

Запорожская - 347 (16);

Полтавская - 257 (0);

Николаевская - 228 (3);

Хмельницкая - 209 (13);

Херсонская - 165 (0);

Сумская - 158 (1);

Донецкая - 117 (15);

Черниговская - 84 (5);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

12 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин после 22 мая будет продлен. По словам премьера, Кабмин будет рассчитывать, когда появится возможность вводить каждый из пяти этапов ослабления ограничений.

резидент заявил, что ближайшие дни — ключевые в определении следующих этапов смягчения карантина Вчера п Владимир Зеленский заявил,

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Инфографика - система мониторинга эпидемии коронавируса СНБО