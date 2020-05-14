Коронавирус. В Киеве уже больше 2000 заболевших: данные по регионам - карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве, где количество зараженных превысило 2000. В Луганской, Херсонской и Полтавской областях – ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в данных, опубликованных системой мониторинга СНБО.
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С начала эпидемии более 2000 больных выявлено в Киеве и Черновицкой областях. Больше 1000 инфицированных – в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях.
Наибольшее количество зараженных за прошедшие сутки выявили в Черновицкой (72) и Харьковской (42) областях. Ни одного случая не выявили в трех областях, хотя вчера таких областей было пять.
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Данные по областям:
Черновицкая - 2516 заболевших (72 новых случая);
Киев - 2012 (52);
Ивано-Франковская - 1166 (22);
Киевская - 1067 (18);
Ровенская - 1062 (17);
Тернопольская - 1033 (5);
Львовская - 904 (34);
Днепропетровская - 781 (8);
Закарпатская - 791 (27);
Одесская - 693 (13);
Харьковская - 713 (41);
Винницкая - 654 (26);
Житомирская - 533 (3);
Волынская - 535 (25);
Кировоградская - 432 (4);
Черкасская - 348 (2);
Запорожская - 347 (16);
Полтавская - 257 (0);
Николаевская - 228 (3);
Хмельницкая - 209 (13);
Херсонская - 165 (0);
Сумская - 158 (1);
Донецкая - 117 (15);
Черниговская - 84 (5);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Инфографика - система мониторинга эпидемии коронавируса СНБО