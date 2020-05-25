Коронавирус. В Крыму оккупанты вводят платную обсервацию

Карантин. Крым (фото - krymr.com)

Во временно оккупированном Крыму местных жителей, прибывающих из-за рубежа, будут размещать в обсерваторы за личный счет, это касается и тех, кто приезжает из России и других стран на украинский полуостров. Об этом сообщают Крым. Реалии.

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"Ночью прибыл самолет в Ростов, пять крымчан с Гоа прилетели, их забрали, они будут помещены в обсерватор. В дальнейшем обсерваторы там будут платные. Поэтому предупреждаем, что прибывающим из-за рубежа крымчанам придется в обязательном порядке оплачивать пребывание в обсерваторах", - говорится в сообщении оккупантов.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что с неплательщиков будут взимать сумму за пребывание в обсерваторе в судебном порядке.

Он подчеркнул, что те, кто приехал по личным вопросам, "должны помещаться в обсерватор за свой счет".

"Не нужно от нечего делать, просто потому что вам хочется поехать на море, создавать проблему нам", - обратился Аксенов к российским туристам.

На 24 мая в Крыму зафиксировали 14 новых случаев на COVID-19, всего заболели 340 человек. Из них 25 - завезены из-за рубежа, 44 - из России. Девять пациентов умерли. В Севастополе COVID-19 подтвердили в 154 человек, двое погибли.

С 18 мая в Крыму перестал действовать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.

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