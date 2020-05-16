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Карантин. В Крыму оккупанты отменяют режим самоизоляции с 18 мая

Карантин. В Крыму оккупанты отменяют режим самоизоляции с 18 мая - Фото
Фото: krymr.com
16.05.2020, 15:59

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19, всего - 272

Во временно оккупированном Крыму с 18 мая перестает действовать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают Крым. Реалии.

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Однако жителям украинского полуострова оккупанты рекомендуют ограничить поездки, в том числе с целью туризма. "Оставаться дома по-прежнему должны крымчане старше 65 лет, запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах", - отмечается в сообщении.

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С понедельника режима изоляции обязаны соблюдать только граждане, приехавшие из-за границы и России.

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В Крыму сохраняется масочный режим.

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19, всего – 272, 24 из них завезены из-за рубежа, 26 - из России. Умерли три человека, еще у двух пациентов причины смерти не определили, однако у них был ранее диагностирован COVID-19. В Севастополе заразились 135 человек, выздоровели 65 человек, зафиксированы два летальных случая.

  • 15 мая сообщалось, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, АР Крым и Севастополя 899 заболевших COVID-19, 12 человек умерли.

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Арина Толина
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