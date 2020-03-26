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Коронавирус. В Мюнхене выздоровел украинский дипломат: что рассказал о COVID-19

Коронавирус. В Мюнхене выздоровел украинский дипломат: что рассказал о COVID-19 - Фото
Иллюстрация: pixabay.com
26.03.2020, 14:47

По словам дипломата Дмитрия Шевченко, сейчас нет угрозы его жизни, но "легкие повреждены всерьез"

Дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, выздоровел от коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Начиная с 3 марта, едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен заболеть, но заболел. Сейчас угрозы жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда", - отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что "коронавирус - это не шутка, возможно, действительно шансы умереть больше у пожилых людей, но шансы серьезно заболеть одинаковые у всех".

"В больнице пожилых людей было 15%, абсолютное большинство - от 20 до 60 равномерно распределены, напомню - в больнице лежат только тяжелые, с легкой формой болеют дома", - уточнил Шевченко.

По последним данным, в Германии зафиксированы 39 502 случая заболевания COVID-19, выздоровели 3 547, умерли 222 человека.

  • По состоянию на 05:35 утра 26 марта, коронавирусом во всем мире заразились 471 518 человек, 114 444 пациентов выздоровели, 21 293 - умерли
  • На утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 подтвержденных случаев.

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Арина Толина
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Германия дипломат коронавирус COVID-19 дмитрий шевченко
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