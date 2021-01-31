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Коронавирус. В Украине 3000 новых заболевших, почти 2000 госпитализированы

31.01.2021, 08:16
Коронавирус. В Украине 3000 новых заболевших, почти 2000 госпитализированы - Фото
Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA

Вчера, 30 января, в Украине выявили 3 177 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4 685), выздоровели 4 126 пациентов (сутками ранее – 11 317). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 146 детей и 86 медиков. Госпитализированы 1 960 пациентов (сутками ранее – 1 906).

Скончались 79 заболевших (сутками ранее – 149).

Официально за 30 января сделано 19 059 тестов на коронавирус (41 781 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 15 042, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 4 017.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковкой, Закарпатской, Житомирской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 219 455 заболевших COVID-19. 1 018 784 из них выздоровели, 22 707 – умерли. Проведено более 6,2 млн тестов.

Данные по областям:

Ивано-Франковская – 337 новых случаев;

Закарпатская – 217;

Киев – 215;

Житомирская – 205;

Киевская – 193;

Харьковская – 192;

Днепропетровская – 189;

Донецкая – 176;

Одесская – 170;

Николаевская – 146;

Львовская – 145;

Винницкая – 123;

Сумская – 121;

Черновицкая – 118;

Тернопольская – 110;

Черниговская – 98;

Ровенская – 78;

Волынская – 71;

Черкасская – 59;

Запорожская – 56;

Херсонская – 54;

Полтавская – 48;

Луганская – 25;

Кировоградская – 24;

Хмельницкая – 7.

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Денис Юдин
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