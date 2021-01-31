Коронавирус. В Украине 3000 новых заболевших, почти 2000 госпитализированы
Вчера, 30 января, в Украине выявили 3 177 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4 685), выздоровели 4 126 пациентов (сутками ранее – 11 317). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 146 детей и 86 медиков. Госпитализированы 1 960 пациентов (сутками ранее – 1 906).
Скончались 79 заболевших (сутками ранее – 149).
Официально за 30 января сделано 19 059 тестов на коронавирус (41 781 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 15 042, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 4 017.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковкой, Закарпатской, Житомирской и Киевской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 219 455 заболевших COVID-19. 1 018 784 из них выздоровели, 22 707 – умерли. Проведено более 6,2 млн тестов.
Данные по областям:
Ивано-Франковская – 337 новых случаев;
Закарпатская – 217;
Киев – 215;
Житомирская – 205;
Киевская – 193;
Харьковская – 192;
Днепропетровская – 189;
Донецкая – 176;
Одесская – 170;
Николаевская – 146;
Львовская – 145;
Винницкая – 123;
Сумская – 121;
Черновицкая – 118;
Тернопольская – 110;
Черниговская – 98;
Ровенская – 78;
Волынская – 71;
Черкасская – 59;
Запорожская – 56;
Херсонская – 54;
Полтавская – 48;
Луганская – 25;
Кировоградская – 24;
Хмельницкая – 7.
- 25 января в Украине закончился жесткий карантин, но остались декабрьские ограничения.
- Президент Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале.
- Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 100 млн.
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