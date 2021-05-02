Коронавирус. В Украине 5000 новых заболевших, больше всего – в Днепропетровской области
Вчера, 1 мая апреля, в Украине выявили 5 094 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8549), выздоровели 5 784 пациента (днем ранее – 14 956). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди новых заболевших 219 детей и 81 медик. Госпитализированы 3 199 человек (сутками ранее – 3051), выписаны из больниц 6136 пациентов, 160 пациентов умерли (сутками ранее – 351).
Официально за 1 мая сделаны 43 405 тестов на коронавирус (83 336 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 21 609, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 3 878, экспресс-тестов на антиген – 17 918.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 083 180 заболевших COVID-19, из них 1 676 265 выздоровели, 44 596 – умерли. Проведено более 9,4 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Днепропетровская – 804 заболевших за сутки;
Донецкая – 418;
Харьковская – 344;
Одесская – 296;
Черкасская – 273;
Киевская – 255;
Николаевская – 232;
Хмельницкая – 209;
Львовская – 203;
Черниговская – 197;
Житомирская – 193;
Херсонская – 187;
Ровенская – 183;
Тернопольская – 181;
Киев – 177;
Сумская – 175;
Кировоградская – 131;
Полтавская – 127;
Волынская – 120;
Винницкая – 100;
Запорожская – 100;
Черновицкая – 87;
Ивано-Франковская – 56;
Луганская – 37;
Закарпатская – 9.
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