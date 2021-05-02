Коронавирус. В Украине 5000 новых заболевших, больше всего – в Днепропетровской области

Вчера, 1 мая апреля, в Украине выявили 5 094 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8549), выздоровели 5 784 пациента (днем ранее – 14 956). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 219 детей и 81 медик. Госпитализированы 3 199 человек (сутками ранее – 3051), выписаны из больниц 6136 пациентов, 160 пациентов умерли (сутками ранее – 351).

Официально за 1 мая сделаны 43 405 тестов на коронавирус (83 336 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 21 609, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 3 878, экспресс-тестов на антиген – 17 918.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Одесской и Черкасской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 083 180 заболевших COVID-19, из них 1 676 265 выздоровели, 44 596 – умерли. Проведено более 9,4 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Днепропетровская – 804 заболевших за сутки;

Донецкая – 418;

Харьковская – 344;

Одесская – 296;

Черкасская – 273;

Киевская – 255;

Николаевская – 232;

Хмельницкая – 209;

Львовская – 203;

Черниговская – 197;

Житомирская – 193;

Херсонская – 187;

Ровенская – 183;

Тернопольская – 181;

Киев – 177;

Сумская – 175;

Кировоградская – 131;

Полтавская – 127;

Волынская – 120;

Винницкая – 100;

Запорожская – 100;

Черновицкая – 87;

Ивано-Франковская – 56;

Луганская – 37;

Закарпатская – 9.

Вчера, 1 мая 2021 года, Киев перешел из красной зоны эпидопасности в желтую.

Украина заключила контракт на 10 млн до вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Денис Юдин

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