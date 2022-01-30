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Коронавирус. В Украине более 24 500 новых заболевших: динамика по Киеву и областям

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 08:21
Коронавирус. В Украине более 24 500 новых заболевших: динамика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 29 января, в Украине выявили 24 508 заболевших коронавирусом (днем ранее – 37 351). Больше всего новых больных COVID-19 – во Львовской (3043), Житомирской (2013), Хмельницкой (1883) и Харьковской (1722) областях, в Киеве – 1058 новых случаев, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умерли 94 инфицированных (днем ранее – 149), выздоровели – 3145 (7163), были госпитализированы – 3692 (3340).

Официально сделали 112 736 тестов на коронавирус (169 998). Методом ПЦР – 66 908 (94 294), ИФА – 3322 (7435), экспресс-тестов – 42 506 (68 269).

На утро 30 января в Украине выявили 4 042 469 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 100 125 человек, выздоровели – 3 618 402.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 1058 новых заболевших COVID-19 (днем ранее – 2418);
Винницкая область – 986 (2100);
Волынская – 395 (768);
Днепропетровская – 688 (1822);
Донецкая – 643 (1430);
Житомирская – 2013 (2214);
Закарпатская – 439 (876);
Запорожская – 394 (739);
Ивано-Франковская – 1664 (2572);
Киевская – 644 (1227);
Кировоградская – 214 (193);
Луганская – 264 (599);
Львовская – 3043 (3791);
Николаевская – 486 (686);
Одесская – 1175 (2598);
Полтавская – 306 (915);
Ровенская – 1172 (1994);
Сумская – 1554 (1502);
Тернопольская – 884 (1487);
Харьковская – 1722 (1319);
Херсонская – 448 (813);
Хмельницкая – 1883 (2186);
Черкасская – 541 (933);
Черновицкая – 924 (1085);
Черниговская – 968 (1084).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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