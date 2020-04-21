Коронавирус. В Украине отменили ученические олимпиады по всем предметам

Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба МОН)

Проведение IV этапа всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам отменено из-за общенационального карантина. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства образования и науки, сообщает пресс-служба ведомства.

"Наша цель - сохранить жизнь и здоровье наших учеников. Поэтому в этом году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось отменить IV этап всеукраинских олимпиад. Из-за карантина и угрозы распространения COVID-19 пришлось изменить практически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Из-за карантина также перенесен финальный этап Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН - он должен состояться в ноябре 2020 года.

12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. За сутки - 415 новых случаев (сутками ранее – 261), 10 человек умерли (сутками ранее - также 10).

В Минздраве намерены инициировать продление карантина до 12 мая.

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