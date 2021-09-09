Коронавирус. В Украине резко выросла суточная заболеваемость: 3663 новых случая

Вчера, 8 сентября, в Украине выявили 3663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2772), выздоровели 1546 пациентов (днем ранее – 1411). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 342 ребенка и 63 медика. Госпитализирован 981 человек (сутками ранее – 1017), 61 пациент умер (сутками ранее – 60).

Официально за 8 сентября сделаны 62 730 тестов на коронавирус (67 391 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 306 939 заболевших COVID-19, 2 217 563 пациентов выздоровели, 54 175 человек умерли. Проведено более 12,1 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях:

Киев – 379 заболевших за сутки;

Львовская область – 318;

Харьковская – 302;

Одесская – 222;

Днепропетровская – 209;

Черновицкая – 183;

Донецкая – 167;

Житомирская – 163;

Запорожская – 163;

Тернопольская – 159;

Луганская – 150;

Ивано-Франковская – 134;

Хмельницкая – 130;

Винницкая – 124;

Киевская – 116;

Сумская – 113;

Черниговская – 98;

Волынская – 93;

Ровенская – 93;

Херсонская – 93;

Черкасская – 81;

Полтавская – 79;

Николаевская – 51;

Закарпатская – 25;

Кировоградская – 18.

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Денис Юдин

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