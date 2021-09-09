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Коронавирус. В Украине резко выросла суточная заболеваемость: 3663 новых случая

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине резко выросла суточная заболеваемость: 3663 новых случая - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 8 сентября, в Украине выявили 3663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2772), выздоровели 1546 пациентов (днем ранее – 1411). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 342 ребенка и 63 медика. Госпитализирован 981 человек (сутками ранее – 1017), 61 пациент умер (сутками ранее – 60).

Официально за 8 сентября сделаны 62 730 тестов на коронавирус (67 391 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 306 939 заболевших COVID-19, 2 217 563 пациентов выздоровели, 54 175 человек умерли. Проведено более 12,1 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях:

Киев – 379 заболевших за сутки;
Львовская область – 318;
Харьковская – 302;
Одесская – 222;
Днепропетровская – 209;
Черновицкая – 183;
Донецкая – 167;
Житомирская – 163;
Запорожская – 163;
Тернопольская – 159;
Луганская – 150;
Ивано-Франковская – 134;
Хмельницкая – 130;
Винницкая – 124;
Киевская – 116;
Сумская – 113;
Черниговская – 98;
Волынская – 93;
Ровенская – 93;
Херсонская – 93;
Черкасская – 81;
Полтавская – 79;
Николаевская – 51;
Закарпатская – 25;
Кировоградская – 18.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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