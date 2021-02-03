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Коронавирус. В Украине выросло число заболевших за сутки, тестировали тоже больше

03.02.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине выросло число заболевших за сутки, тестировали тоже больше - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Вчера, 2 февраля, в Украине выявили 3 285 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 394), выздоровел 10 101 пациент (сутками ранее – 11 457). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 156 детей и 186 медиков. Госпитализированы 2 159 пациентов (сутками ранее – 833).

Скончались 165 заболевших (сутками ранее – 156).

Официально за 2 февраля сделано 43 643 тестов на коронавирус (31 620 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 235, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 18 408.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях. В Хмельницкой области новых заболевших нет.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 227 164 заболевших COVID-19. 1 045 473 из них выздоровели, 23 089 – умерли. Проведено 6,3 млн тестов.

Новость дополняется...

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Денис Юдин
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