Коронавирус. В Украине выросло число заболевших за сутки, тестировали тоже больше

Вчера, 2 февраля, в Украине выявили 3 285 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 394), выздоровел 10 101 пациент (сутками ранее – 11 457). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 156 детей и 186 медиков. Госпитализированы 2 159 пациентов (сутками ранее – 833).

Скончались 165 заболевших (сутками ранее – 156).

Официально за 2 февраля сделано 43 643 тестов на коронавирус (31 620 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 235, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 18 408.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях. В Хмельницкой области новых заболевших нет.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 227 164 заболевших COVID-19. 1 045 473 из них выздоровели, 23 089 – умерли. Проведено 6,3 млн тестов.

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25 января в Украине закончился жесткий карантин, но остались декабрьские ограничения.

Президент Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале.

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 100 млн.

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Денис Юдин

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