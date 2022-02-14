Коронавирус. В Украине выявили почти 17 000 новых заболевших: данные по Киеву и областям

Вчера, 13 февраля в Украине выявили 16 993 заболевших коронавирусом (днем ранее – 24 518). Больше всего новых больных СOVID-19 – в Киеве (2293), Одесской (1519), Днепропетровской (1171) и Харьковской (1107) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки умерли 142 пациента (днем ранее – 140), выздоровели – 9338 (8288), были госпитализированы – 2270 (3935).

Было сделано 60 375 тестов (87 394). Методом ПЦР – 26 587 (40 553), ИФА – 1873 (3927), экспресс-тестов – 31 915 (42 914).

На утро 14 февраля в Украине зафиксировали 4 542 693 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 102 950 инфицированных, выздоровели – 3 788 395.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2293 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2405);

Винницкая область – 401 (411);

Волынская – 445 (515);

Днепропетровская – 1171 (1424);

Донецкая – 737 (1258);

Житомирская – 739 (1193);

Закарпатская – 292 (354);

Запорожская – 468 (787);

Ивано-Франковская – 436 (590);

Киевская – 530 (789);

Кировоградская – 258 (315);

Луганская – 245 (418);

Львовская – 736 (1195);

Николаевская – 746 (951);

Одесская – 1519 (1979);

Полтавская – 222 (329);

Ровенская – 395 (694);

Сумская – 500 (1527);

Тернопольская – 361 (555);

Харьковская – 1107 (2046);

Херсонская – 721 (1234);

Хмельницкая – 564 (1419);

Черкасская – 823 (839);

Черновицкая – 571 (679);

Черниговская – 713 (612).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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