Коронавирус. В Украине выявили почти 17 000 новых заболевших: данные по Киеву и областям
Вчера, 13 февраля в Украине выявили 16 993 заболевших коронавирусом (днем ранее – 24 518). Больше всего новых больных СOVID-19 – в Киеве (2293), Одесской (1519), Днепропетровской (1171) и Харьковской (1107) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки умерли 142 пациента (днем ранее – 140), выздоровели – 9338 (8288), были госпитализированы – 2270 (3935).
Было сделано 60 375 тестов (87 394). Методом ПЦР – 26 587 (40 553), ИФА – 1873 (3927), экспресс-тестов – 31 915 (42 914).
На утро 14 февраля в Украине зафиксировали 4 542 693 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 102 950 инфицированных, выздоровели – 3 788 395.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 2293 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2405);
Винницкая область – 401 (411);
Волынская – 445 (515);
Днепропетровская – 1171 (1424);
Донецкая – 737 (1258);
Житомирская – 739 (1193);
Закарпатская – 292 (354);
Запорожская – 468 (787);
Ивано-Франковская – 436 (590);
Киевская – 530 (789);
Кировоградская – 258 (315);
Луганская – 245 (418);
Львовская – 736 (1195);
Николаевская – 746 (951);
Одесская – 1519 (1979);
Полтавская – 222 (329);
Ровенская – 395 (694);
Сумская – 500 (1527);
Тернопольская – 361 (555);
Харьковская – 1107 (2046);
Херсонская – 721 (1234);
Хмельницкая – 564 (1419);
Черкасская – 823 (839);
Черновицкая – 571 (679);
Черниговская – 713 (612).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- На прошлой неделе в красную зону карантина попали Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.
- Кабмин утвердил выплату 500 грн за бустерную вакцинацию. Также пожилым людям планируют раздавать смартфоны за прививку от COVID-19.
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