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Коронавирус. ВОЗ предупредила о возможных эпидемиях кори и полиомиелита

Коронавирус. ВОЗ предупредила о возможных эпидемиях кори и полиомиелита - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)
23.04.2020, 20:25

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили о важности вакцинации

Накануне Всемирной недели иммунизации (24-30 апреля) ВОЗ заявила, что без вакцинации, процесс которой может быть прерван из-за пандемии COVID‑19, будет трудно предотвратить угрозу нового витка распространения соответствующих болезней. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В частности, отмечается, что приостановка оказания услуг в области вакцинации даже на короткий промежуток времени повышает риск возникновения вспышек кори или полиомиелита.

В ВОЗ подчеркнули, что иммунизацию нельзя прекращать даже в период чрезвычайных ситуаций, о чем наглядно свидетельствует пример Демократической Республики Конго, в которой от вспышки кори, разразившейся в прошлом году на фоне крупнейшей вспышки Эболы, умерли более 6000 человек. Кроме того, отмечают в ВОЗ, вспышки новых болезней способны вызвать перегрузку систем здравоохранения, которые заняты ликвидацией последствий COVID‑19.

  • 21 апреля глава ВОЗ заявил, что люди не до конца осознают серьезность коронавируса SARS-CoV-2, а худший сценарий пандемии COVID-19 "еще впереди".

Читайте также: Этот вирус будет с нами еще долго — ВОЗ

Наталия Медведева
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