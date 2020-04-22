Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Этот вирус будет с нами еще долго — ВОЗ

Этот вирус будет с нами еще долго — ВОЗ - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)
22.04.2020, 20:08

"Мир не вернется и не может вернуться к тому, что было", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус

На брифинге Всемирной организации здравоохранения ее глава предупредил, что, хотя эпидемии в Западной Европе "кажутся стабильными или снижаются", в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе все еще сохраняются "тревожные тенденции к росту". Об этом сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не обманывайтесь - нам предстоит долгий путь, этот вирус будет с нами еще долго", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

Он сказал, что, хотя люди устали от самоизоляции, "одна из величайших опасностей, с которыми мы сталкиваемся сейчас, - это самоуспокоенность".

"Мир не вернется и не может вернуться к тому, что было. Должен быть новый нормальный мир, более здоровый, безопасный и лучше подготовленный", - добавил Гебреисус.

  • На утро 22 апреля в мире зафиксированы 2 557 181  случаев заражения, 177 641 пациентов умерли, 690 444   – выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
  • Ранее в ВОЗ заявляли, что африканский континент может стать следующим эпицентром пандемии коронавируса.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
ВОЗ коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 