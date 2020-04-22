Этот вирус будет с нами еще долго — ВОЗ

На брифинге Всемирной организации здравоохранения ее глава предупредил, что, хотя эпидемии в Западной Европе "кажутся стабильными или снижаются", в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе все еще сохраняются "тревожные тенденции к росту". Об этом сообщает ВВС.
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"Не обманывайтесь - нам предстоит долгий путь, этот вирус будет с нами еще долго", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.
Он сказал, что, хотя люди устали от самоизоляции, "одна из величайших опасностей, с которыми мы сталкиваемся сейчас, - это самоуспокоенность".
"Мир не вернется и не может вернуться к тому, что было. Должен быть новый нормальный мир, более здоровый, безопасный и лучше подготовленный", - добавил Гебреисус.