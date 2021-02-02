Коронавирус. За сутки в Украине 2400 новых заболевших, выздоровело почти в пять раз больше
Вчера, 1 февраля, в Украине выявили 2 394 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 030), выздоровели 11 457 пациентов (сутками ранее – 5 131). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 117 детей и 213 медиков. Госпитализированы 833 пациента (сутками ранее – 1 103).
Скончались 156 заболевших (сутками ранее – 61).
Официально за 1 февраля сделано 31 620 тестов на коронавирус (12 825 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 16 589, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 031.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Запорожской, Черновицкой и Харьковской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 223 879 заболевших COVID-19. 1 035 372 из них выздоровели, 22 924 – умерли. Проведено более 6,2 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 285;
Ивано-Франковская – 278;
Запорожская – 217;
Черновицкая – 159;
Харьковская – 158;
Черкасская – 157;
Одесская – 131;
Киевская – 120;
Львовская – 114;
Днепропетровская – 104;
Волынская – 99;
Полтавская – 98;
Закарпатская – 91;
Тернопольская – 63;
Винницкая – 61;
Донецкая – 55;
Ровенская – 54;
Луганская – 38;
Николаевская – 27;
Сумская – 20;
Херсонская – 19;
Житомирская – 14;
Хмельницкая – 13;
Кировоградская – 12;
Черниговская – 7.
- 25 января в Украине закончился жесткий карантин, но остались декабрьские ограничения.
- Президент Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале.
- Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 100 млн.
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