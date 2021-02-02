Коронавирус. За сутки в Украине 2400 новых заболевших, выздоровело почти в пять раз больше

Вчера, 1 февраля, в Украине выявили 2 394 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 030), выздоровели 11 457 пациентов (сутками ранее – 5 131). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 117 детей и 213 медиков. Госпитализированы 833 пациента (сутками ранее – 1 103).

Скончались 156 заболевших (сутками ранее – 61).

Официально за 1 февраля сделано 31 620 тестов на коронавирус (12 825 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 16 589, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 031.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Запорожской, Черновицкой и Харьковской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 223 879 заболевших COVID-19. 1 035 372 из них выздоровели, 22 924 – умерли. Проведено более 6,2 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 285;

Ивано-Франковская – 278;

Запорожская – 217;

Черновицкая – 159;

Харьковская – 158;

Черкасская – 157;

Одесская – 131;

Киевская – 120;

Львовская – 114;

Днепропетровская – 104;

Волынская – 99;

Полтавская – 98;

Закарпатская – 91;

Тернопольская – 63;

Винницкая – 61;

Донецкая – 55;

Ровенская – 54;

Луганская – 38;

Николаевская – 27;

Сумская – 20;

Херсонская – 19;

Житомирская – 14;

Хмельницкая – 13;

Кировоградская – 12;

Черниговская – 7.

25 января в Украине закончился жесткий карантин, но остались декабрьские ограничения.

Президент Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале.

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 100 млн.

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Денис Юдин

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