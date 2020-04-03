Коронавирусу вопреки. В Карпатах восстановили 800 гектаров леса: инфографика

В рамках лесокультурной кампании восстановлено 800 гектаров леса в Карпатском регионе. Об этом сообщил председатель Госагентства лесных ресурсов Украины Заблоцкий, передает пресс-служба ГАЛР.
По его словам, некоторые области уже завершили или завершают посадки леса, а другие только только начинают.
Промежуточные данные такие:
- в Полесье восстановлено более 10 000 гектаров и создано 60 га новых лесов;
- в лесостепной зоне восстановлено более 6000 га, создано 340 га новых лесов;
- в степной зоне восстановлено более 1000 га, создано более 500 га новых лесов.
"По предварительным данным, в Карпатском регионе уже восстановлено 800 гектаров леса. На этой площади высажено 2,2 млн сеянцев и саженцев деревьев", - отметил Заблоцкий.
По его словам, на равнинной местности Карпат высадка лесов началась недавно. А горные лесные массивы восстанавливать начнут после того, как сходит снег.