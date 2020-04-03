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Коронавирусу вопреки. В Карпатах восстановили 800 гектаров леса: инфографика

Коронавирусу вопреки. В Карпатах восстановили 800 гектаров леса: инфографика - Фото
Карпаты (фото - LIGA.net)
03.04.2020, 17:46

В Карпатах восстановили 800 гектаров леса – высадили 2,2 млн сеянцев и саженцев деревьев

В рамках лесокультурной кампании восстановлено 800 гектаров леса в Карпатском регионе. Об этом сообщил председатель Госагентства лесных ресурсов Украины Заблоцкий, передает пресс-служба ГАЛР.

По его словам, некоторые области уже завершили или завершают посадки леса, а другие только только начинают.

Промежуточные данные такие:

- в Полесье восстановлено более 10 000 гектаров и создано 60 га новых лесов;

- в лесостепной зоне восстановлено более 6000 га, создано 340 га новых лесов;

- в степной зоне восстановлено более 1000 га, создано более 500 га новых лесов.

"По предварительным данным, в Карпатском регионе уже восстановлено 800 гектаров леса. На этой площади высажено 2,2 млн сеянцев и саженцев деревьев", - отметил Заблоцкий.

По его словам, на равнинной местности Карпат высадка лесов началась недавно. А горные лесные массивы восстанавливать начнут после того, как сходит снег.

Инфографика Госагентства лесных ресурсов

  • 17 октября 2019 года Госагентство лесных ресурсов запустило пилотный проект электронного реестра лесорубных билетов на заготовку древесины – каждый человек мог с компьютера или телефона проверить на карте законность вырубок.
Наталия Медведева
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