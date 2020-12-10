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Пункты пропуска на Донбассе будут работать даже в период локдауна – МинВОТ

10.12.2020, 13:22
Пункты пропуска на Донбассе будут работать даже в период локдауна – МинВОТ - Фото
КПВВ Новотроицкое (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Несмотря на усиление карантинных ограничений в период с 8 по 24 января, контрольно-пропускные пункты на Донбассе будут работать на въезд и на выезд в штатном режиме, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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При этом, в министерстве осудили блокировку работы контрольных пунктов со стороны РФ на админгранице с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса.

"Чтобы попасть на подконтрольную территорию, люди проходят все круги ада, поскольку оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек", – отметил глава МинВОТ Алексей Резников.

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Дарья Мостовая
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