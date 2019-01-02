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02.01.2019, 14:45

Куда сдать елку: в Киеве открылись пункты приема на утилизацию

Куда сдать елку: в Киеве открылись пункты приема на утилизацию - Фото
Фото: Pixabay

Сдать новогоднюю ель или сосну для утилизации можно в каждом районе Киева, сообщили в КГГА

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В Киеве начали работать пункты приема новогодних елок для дальнейшей утилизации. Сдать ель или сосну можно в каждом районе столицы. Свою работу начали уже 15 пунктов приема, сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

"Призываем киевлян не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема, который расположен в каждом районе города. Для того, чтобы все успели проявить свою экологическую сознательность, пункты приема начнут свою работу уже с 2 января 2019", - сказал он.

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Собранные в пунктах приема деревья будут переработаны на щепку, которую весной используют для защиты почвы от перегрева и пересыхания лунок вечнозеленых растений.

В прошлом году на утилизацию киевляне принесли более 10 тыс. елок, а в 2017 году – 5 тыс.

Киевский зоопарк у себя в Facebook напомнил, что ему елки сдавать не нужно. "Наши ветеринары единогласно запрещают использование новогодних елок в качестве подкормки для обитателей зоопарка", - подчекривает пресс-служба.

В сообщении говорится, что для выращивания елок часто используются опасные вещества, а после снятия украшений на елке обычно остается достаточно мног
3. Использование современных ароматизаторов, красителей, хлопушек и искусственного снега из баллончика оставляет на ветвях елки целую гамму вредных веществ.

Неудивительно, что .

Кроме того, напоминаем, что наши животные получают лучшие корма по индивидуальным рационам.

Поэтому лучшим вашим новогодним подарком для четвероногих и пернатых станет просто ваш визит в зоопарк всей семьей.

Берегите природу, любите зоопарк!

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Теги: утилизация, елка
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