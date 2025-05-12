LIGA.net оказалась под массированной DDoS-атакой, цель – колонка о кейсе Алхим

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Сегодня, 12 мая, сайт LIGA.net подвергся массированной DDoS-атаке. Целью был выбран материал с мнением консультанта по стратегическим коммуникациям Надежды Потоцкой о ценностных разломах в украинском обществе на фоне конфликта вокруг блогера Анны Алхим.

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LIGA.net подчеркивает: этот материал – субъективное мнение автора, с которым читатель может соглашаться или нет. Но сама возможность свободно выражать позицию – это основа демократического общества. Это право не может и не должно подавляться силой, давлением или атаками.

Попытки сломать работу медиа из-за несогласия с публикацией – это не позиция. Мы осуждаем любые формы давления на свободу слова.

"Этот материал не о конкретном человеке, он не оскорбляет чье-то достоинство и не назначает агрессоров или жертв. Это попытка проанализировать первопричины глубокого раскола в обществе и предложить решения, которые могут помочь его преодолеть. Но эта атака на наше медиа доказывает, что общество не умеет обсуждать проблемы по-взрослому, не может строить цивилизованную дискуссию вокруг глубоко болезненных вопросов", – подчеркнула главный редактор LIGA.net Юлия Банкова.

LIGA.net – это независимое медиа, публикующее разные точки зрения, открывающее пространство для сложных тем и честного диалога.

Благодарим читателей за поддержку. Мы остаемся на своем месте и продолжаем делать свою работу.