LIGA.net опинилася під масованою DDoS-атакою, ціль – колонка про кейс Алхім

Сьогодні, 12 травня, сайт LIGA.net зазнав масованої DDoS-атаки. Ціллю було обрано матеріал з думкою консультантки зі стратегічних комунікацій Надії Потоцької про ціннісні розлами в українському суспільстві на тлі конфлікту навколо блогерки Анни Алхім.

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LIGA.net підкреслює: цей матеріал – суб’єктивна думка автора, з якою читач може погоджуватись або ні. Але сама можливість вільно висловлювати позицію – це основа демократичного суспільства. Це право не може і не має придушуватись силою, тиском чи атаками.

Спроби зламати роботу медіа через незгоду з публікацією – це не позиція. Це агресія. Ми засуджуємо будь-які форми тиску на свободу слова.

"Цей матеріал не про конкретну людину, він не ображає чиюсь гідність і не призначає агресорів чи жертв. Це спроба проаналізувати першопричини глибокого розколу у суспільстві і запропонувати рішення, які можуть допомогти його подолати. Але ця атака на наше медіа доводить, що суспільство не вміє обговорювати проблеми по-дорослому, не може будувати цивілізованої дискусії навколо глибоко болючих питань", – наголосила головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова.

LIGA.net – це незалежне медіа, яке публікує різні погляди, відкриває простір для складних тем і чесного діалогу.

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