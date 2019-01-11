Литва признала заключенные за границей однополые браки

Фото: EPA

Литва должна предоставить вид на жительство иностранному гражданину, если тот заключил однополый брак с литовцем в иной стране. Такое решение принял Конституционный суд страны, передает Deutsche Welle.

При этом в самой Литве однополые браки не разрешены.

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В вердикте суда сказано, что ограничение права на воссоединение однополых семей не согласуется с запретом на дискриминацию и положениями, защищающими человеческое достоинство. При этом в виде на жительство иностранцу может быть отказано на основании других причин, например, если брак или зарегистрированное партнерство будут признаны фиктивными. Конституционное понимание семьи в Литве является "нейтральным в отношении пола", подчеркивается в документе.

В свою очередь, в Департаменте миграции Литвы заявили, что будут предоставлять виды на жительство иностранцам, заключившим однополый брак с литовцами.

Ранее сообщалось, что правительство Шотландии приняло решение ввести в программу государственных школ страны предмет о правах лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов.