Лучшие книги года. Международная Букеровская премия объявила шорт-лист

Фото: The Booker Prizes

В Лондоне огласили короткий список номинантов международной Букеровской премии 2020 года, которую присуждают в области литературы. Об этом сообщается на сайте премии.

В шорт-лист вошли шесть книг:

- Шокуфех Азар The Enlightenment of the Greengage Tree ("Просвещение сливового дерева"), Иран;

- Габриэла Кабезон Камара The Adventures of China Iron ("Приключения китайского железа"), Аргентина;

- Даниэль Кельманн Tyll ("Тиль"), Германия;

- Фернанда Мелхор Hurricane Season ("Сезон ураганов"), Мексика;

- Йоко Огава The Memory Police ("Полиция памяти"), Япония;

- Марике Люкас Рейневелд The Discomfort of Evening ("Вечерний дискомфорт"), Нидерланды.

Победителя премии объявят 19 мая. Он получит 50 000 фунтов ($61 400). Деньги делят поровну между автором и переводчиком произведения, чтобы подчеркнуть важность работы переводчика.

Ежегодная международная Букеровская премия - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык.

28 декабря 2019 года канадская благотворительная организация Украинско-еврейская встреча (UJE) учредила ежегодную литературную премию "Встреча" (Encounter: The Ukrainian-Jewish Literary Prize).

