Лучшие стандарты и ноль джинсы. LIGA.net снова среди профессиональных лидеров

По данным мониторинга Института массовой информации, LIGA.net не публикует заказных материалов и придерживается журналистских стандартов

Более 96% материалов, написанных без нарушений профессиональных стандартов, зафиксировано у семи онлайн-медиа: LIGA.net, Зеркало недели, Украинская правда, Український тиждень, Суспільне, Буквы, Укринформ. Об этом говорится в отчете мониторинга профстандартов Института массовой информации за сентябрь.

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У изданий НВ и Цензор 94% материалов без нарушений, на третьем месте новости на сайте Гордон с результатом 92%.

Худшие результаты показал сайт Знай, на котором только 14% материалов не нарушают стандарты журналистики.

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Также по данным мониторинга 50 самых популярных сайтов по рейтингу Similarweb, проведенного ИМИ, LIGA.net среди 11 сайтов, которые не содержат заказных материалов.

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Тройка лидеров по заказу политической джинсы – партия ОПЗЖ, партия Победа Пальчевского и бизнесмен Андрей Пальчевский, партия Евросолидарность и пятый президент Петр Порошенко.

В феврале впервые сразу пять интернет-изданий заняли первую строчку в рейтинге по соблюдению журналистских стандартов.

Во втором квартале 2020 года на сайте LIGA.net не было выявлено материалов с признаками заказа – ИМИ.

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Денис Юдин

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