Аналитики назвали основного заказчика джинсы в СМИ. Сайт LIGA.net чист

Иллюстративное историческое фото: pixabay.com

Во втором квартале 2020 года на сайте LIGA.net не было выявлено материалов с признаками заказа, а основным заказчиком джинсы в украинских СМИ по-прежнему остается партия Оппозиционная платформа–За життя. Об этом свидетельствует исследование Института массовой информации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Помимо LIGA.net, признаков заказа не нашли в материалах Укринформа, Українського тижня, Украинской правды, НВ, Букв и Суспільного. В целом 90% от всех материалов с признаками заказа были джинсой, и только 10% - условно маркированы как реклама своими отметками медиа.

"На сайте LIGA.net также были размещены пять материалов, каждый из которых был аж дважды маркирован - в заголовке буквой "Р", и дополнительно подзаголовком "на правах спонсорства". По состоянию на период мониторинга, сайт LIGA.net демонстрировал лучшую и наиболее очевидную маркировку на правах рекламы по сравнению с другими сайтами", - пишут в ИМИ.

Нажмите, чтобы увеличить:

Сайтами-антилидерами по размещению материалов с признаками заказа стали Znaj.ua, NewsOne и 112.ua (оба - преимущественно в пользу ОПЗЖ). Последние два, пишет ИМИ, принадлежат Тарасу Козаку, которого связывают с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. Они "превратились в партийные рупоры", отмечают аналитики, где частично продвигается российская пропаганда.

Читайте также: ИМИ: Пророссийские политсилы - основные заказчики джинсы в СМИ

Всего на ОПЗЖ приходится в среднем треть таких материалов, тогда как на все остальные политические силы вместе взятые - лишь 12%. "Партия явно на задании, хотя мы хорошо знаем эти задачи", - сыронизировали в ИМИ.

На коммерческие компании (операторы мобильной связи, банки, интернет-магазины, новостройки и др.) пришлось 30% общего количества материалов с признаками заказа.

Мониторинг проведен 25-29 мая 2020 года в 20 онлайн-медиа с выборкой более 22 000 материалов.

Главным заказчиком "подозрительных" материалов перед выборами в Раду в 2019-м была также ОПЗЖ

Читайте также: Фейки, чернуха, сливные бачки: кто и как манипулирует в интернете