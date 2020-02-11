Стандарты журналистики. ИМИ назвал лидеров - инфографика

Фото: facebook.com/mip.gov.ua

Впервые Украинский тиждень, Укринформ, LIGA.net, Зеркало недели и Украинская правда заняли первое место в рейтинге онлайн-медиа по соблюдению журналистских стандартов. Таковы результаты анализа 17 онлайн-медиа, проведенного ОО Институт массовой информации в январе 2020 года.

98% материалов на этих ресурсах не содержали нарушений профессиональных стандартов журналистики.

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Фото: imi.org.ua

Исследование ИМИ показало, что в украинских онлайн-медиа часто нарушается стандарт отделение фактов от комментариев. В среднем этот стандарт был соблюден в 90% материалов.

На втором месте - нарушение достоверности (он был соблюден в 92,5% общего количества материалов), лучше соблюдается в онлайн-медиа стандарт баланса - 94,5% общего количества материалов.

Мониторинговый анализ проводился в 17 общенациональных интернет-СМИ. Общая выборка составила 850 материалов - по 50 материалов, взятых подряд одновременно с каждого сайта, который был охвачен мониторингом.

23 августа в ИМИ сообщали, что т олько три крупных онлайн-издания закончили пост-избирательный период в Украине без каких-либо нарушений журналистских стандартов - это LIGA.net , Укринформ и Украинский тиждень.

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