Луганский переговорщик в ТКГ прокомментировал связь отца и главаря ЛНР

Леонид Пасечник и Сергей Либстер (фото - сайт Миротворец)

Представитель Луганска в трехсторонней контактной группе Сергей Либстер не исключает, что оккупанты помогли его отцу, Сергею Либстеру, с ремонтом больницы в Луганске, но слов похвалы в их адрес от него не слышал. Об этом Либстер рассказал в интервью LIGA.net.

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Он сказал, что его родители не захотели покидать свой дом в Луганске и выезжать в 2014 году. К тому же, по словам Либстера, 61-летнему отцу тяжело было найти работу на подконтрольной Украине территории.

Сергей Либстер есть в базе сайта Миротворец. Он назван "пособником террористов", так как "поддерживает тесные связи с оккупационной администрацией т.н. ЛНР, активно принимает участие в пророссийских пропагандистских акциях, имеет награды террористической организации ЛНР". Сергей Либстер работает заведующим травматологического отделения Луганской городской больницы № 2.

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По словам Константина, тему политики в семье стараются не обсуждать. "Я убежден, что звание "почетного гражданина Луганска" отец должен был получить намного раньше 2014 года. Если вы посмотрите фотографии, то у отца на шее висит знак. Там украинская символика", - отметил он, добавив, что у него нет никаких сомнений в легитимности документов.

Также он прокомментировал связь отца и главаря террористической организации ЛНР Леонида Пасечника и помощь с ремонтом больницы. По его словам, больница, в которой работает отец, довоенной постройки, поэтому нуждается в постоянных ремонтах.

"Не исключаю, что ему помогли. Но у нас нет прямого текста, что говорил отец тогда. Слов похвалы от него я не слышал. Отец однозначно любит свой город и хочет, чтобы наступил мир. Человек делает свою работу и ушел от политической ситуации. Он лечит людей", - подытожил Либстер.

С 9 июня 2020 года четверо вынужденных переселенцев с Донбасса принимают участие в заседаниях ТКГ.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год .

C ее начала погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.