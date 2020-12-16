Лягушки во Франции "проиграли" девятилетний суд соседу-человеку. Его раздражало кваканье

Мишель и Анни Пешерас должны осушить свой пруд, в котором уже 12 лет живут лягушки, потому что их кваканье раздражает соседа. Об таком решении суда во Франции сообщает The Guardian.

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Издание пишет, что Жан-Луи Мальфионе подал в суд еще в 2012 году – он утверждал, что шум от лягушек в определенное время года достигал 63 децибел при записи из открытого окна его спальни. Позднее дело отклонили, но в 2020-м Мальфионе удалось победить в многолетней тяжбе и обязать соседей осушить пруд. Они обязаны сделать это в 90-дневный срок.

Пруд является домом не только для рыбы и уток, но и водопоем для разных диких животных. Зоозащитники уже подали апелляцию в высшую судебную инстанцию ​​Франции – они утверждают, что в пруду обитают шесть охраняемых видов лягушек.

Петиция о сохранении пруда и его жителей за два дня набрала более 95 000 подписей, пишет The Guardian.

В апреле этого года на Антарктиде нашли останки древней жабы. Ученые предположили, что ей более 40 млн лет.

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Станислав Стороженко

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