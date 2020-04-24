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В Антарктиде впервые нашли остатки древней жабы: ей 40 миллионов лет - фото

В Антарктиде впервые нашли остатки древней жабы: ей 40 миллионов лет - фото - Фото
Фото: pixabay.com
24.04.2020, 11:30

Остатки жабы впервые нашли в Антарктиде. Это открытие позволяет понять, как быстро она из теплого влажного места превратилась в сухую ледяную пустыню

В Антарктиде, на острове Сеймур, группа шведских исследователей впервые нашла остатки жабы. Об этом сообщает Science News.

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Череп и фрагмент тазобедренного сустава находился в осадке, которому около 40 миллионов лет. Ученые установили, что жаба относится к семейству Calyptocephalellidae.

Современные сородичи древней жабы обитают в теплых и влажных местах Центральных Анд. Это говорит о том, что подобные климатические условия существовали в Антарктиде около 40 миллионов лет назад.

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Это дает представление, как быстро Антарктида перешла от мягкого климата к холодному после распада Австралии и Южной Америки, которые когда-то были частью суперконтинента Гондвана.

В то же время геологические исследования показывают, что ледяные щиты начали формироваться на территории современной Антарктиды еще до распада котинента.

 "Вопрос в том, насколько холодно и что жило на континенте, когда эти ледяные щиты начали формироваться? Эта лягушка является еще одним свидетельством того, что в то время, по крайней мере, на Анатрктическом полуострове, все еще была подходящая среда обитания для хладнокровных животных", - говорит соавтор исследования Томас Мёрс, палеонтолог в Шведском музее естественной истории в Стокгольме.

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Марк Сировой
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