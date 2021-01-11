Ляшко: От моего имени звонят аферисты и вымогают деньги

От имени главного санврача Виктора Ляшко аферисты пытаются вымогать деньги. Об этом сообщил в Facebook сам Ляшко.

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По его словам, мошенники звонят от его имени или от имени работников его приемной. Они говорят, что Ляшко "попал в тяжелую ситуацию и просят перевести значительную сумму на счет".

"Затем звонит фейковый Ляшко из такого же фейкового Телеграмм канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами", – написал главсанврач.

Ляшко заявил, что это мошенничество и подобных звонков он не делал. Медик призвал сразу проверять информацию и ни в коем случае не переводить деньги на счет аферистов.

В декабре 2020-го в киберполиции посоветовали украинцам, как защитить сбережения на банковском счете от мошенников.

Также в декабре стало известно, что в Украине появился новый вид финансового мошенничества.

В конце прошлого года сообщалось, что мошенники под видом частной исполнительной службы присваивают деньги украинцев, размещенные на банковских счетах.

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Марк Сировой

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