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Ляшко: От моего имени звонят аферисты и вымогают деньги

11.01.2021, 13:59
Ляшко: От моего имени звонят аферисты и вымогают деньги - Фото
Виктор Ляшко (фото — его Facebook)

От имени главного санврача Виктора Ляшко аферисты пытаются вымогать деньги. Об этом сообщил в Facebook сам Ляшко.

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По его словам, мошенники звонят от его имени или от имени работников его приемной. Они говорят, что Ляшко "попал в тяжелую ситуацию и просят перевести значительную сумму на счет".

"Затем звонит фейковый Ляшко из такого же фейкового Телеграмм канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами", – написал главсанврач.

Ляшко заявил, что это мошенничество и подобных звонков он не делал. Медик призвал сразу проверять информацию и ни в коем случае не переводить деньги на счет аферистов.

  • В конце прошлого года сообщалось, что мошенники под видом частной исполнительной службы присваивают деньги украинцев, размещенные на банковских счетах.

Читайте также: Фейковые платежные сайты. Как мошенники обманывают украинцев

Марк Сировой
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